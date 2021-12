Jedesheim

vor 16 Min.

Kirchenmusik: 65 Jahre war sie die Chefin an der Hindelang-Orgel

Luise Ries war 65 Jahre die Chefin an der Hindelang-Orgel in Jedesheim. Für ihr jahrzehntelanges Wirken ist sie jetzt ausgezeichnet worden.

Plus Luise Ries ist durch ihr Orgelspiel über ihre Heimatgemeinde Jedesheim hinaus bekannt. Jetzt erhielt die Kirchenmusikerin eine besondere Auszeichnung.

Von Regina Langhans

Luise Ries ist ein musikalisches Phänomen, was ihren selbst erarbeiteten Werdegang zur Organistin angeht. Ganz besonders ist auch ihr unermüdlicher Einsatz an bis zu vier Spielstätten nebeneinander, darunter 65 Jahre an der Hindelang-Orgel mit zwei Manualen, 15 Registern und Pedal in St. Meinrad in Jedesheim. Dafür erhielt die gebürtige Jedesheimerin jetzt die Cäcilien-Medaille und das Ulrichskreuz in Gold, die höchste Auszeichnung für Laien durch den Bischof von Augsburg. Sie sind die Krönung einer Erfolgsgeschichte, die sich Luise Ries im wahrsten Wortsinne spielerisch und doch hart erarbeitet hat.

