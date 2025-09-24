Josef Lessmann will Bürgermeister Norbert Poppele beerben

Vor der Sommerpause hatte Norbert Poppele, Bürgermeister in Unterroth, mitgeteilt, für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Nun wurde zur ersten Ratssitzung im Herbst der Name eines Bewerbers bekannt: Es ist Josef Lessmann, 62 Jahre, aus Pleß im Unterallgäu. Der Landwirtschaftsmeister und Großhandelskaufmann ist derzeit im Futtermittelverkauf tätig, steht aber kurz vor dem Eintritt ins Rentenalter.

