Josef Lessmann kandidiert zum Bürgermeister in Unterroth – Auch der Liebe wegen.

Unterroth

Josef Lessmann will Bürgermeister Norbert Poppele beerben

Der 62-jährige Unterallgäuer bringt Erfahrung aus Politik, Wald und Landwirtschaft mit und hat im Ort die Liebe gefunden.
Von Regina Langhans
    Josef Lessmann aus Pleß würde gern Bürgermeister in Unterroth werden.
    Josef Lessmann aus Pleß würde gern Bürgermeister in Unterroth werden. Foto: Regina Langhans

    Vor der Sommerpause hatte Norbert Poppele, Bürgermeister in Unterroth, mitgeteilt, für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Nun wurde zur ersten Ratssitzung im Herbst der Name eines Bewerbers bekannt: Es ist Josef Lessmann, 62 Jahre, aus Pleß im Unterallgäu. Der Landwirtschaftsmeister und Großhandelskaufmann ist derzeit im Futtermittelverkauf tätig, steht aber kurz vor dem Eintritt ins Rentenalter.

