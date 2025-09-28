Kommunalwahl 2026: Christsoziale stärken Jürgen Eisen einhellig den Rücken

Im Teilort Au ist der Ortsverband der Illertisser CSU am Freitagabend unter Leitung des Vorsitzenden Bastian Fiederling zusammengekommen, um für die Kommunalwahlen am Sonntag, 8. März 2026, die Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren. Ex-Landrat Thorsten Freudenberger, inzwischen für die CSU im Bayerischen Landtag, freute sich, bekannte Gesichter zu treffen und war dabei, als 28 Wahlberechtigte über die Vorschlagsliste mit 24 Namen befanden. Nun steht fest, wer sich weiterhin und wer sich neu um die Stadtpolitik bemühen will.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jürgen Eisen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis