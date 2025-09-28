Icon Menü
Jürgen Eisen und CSU Illertissen bereit für Kommunalwahl 2026 – Neue Gesichter für den Stadtrat

Illertissen

Kommunalwahl 2026: Christsoziale stärken Jürgen Eisen einhellig den Rücken

Mit dem Illertisser Bürgermeister stellen sich bekannte und viele neue Gesichter zu Wahl. Der Ortsverband macht in der Nominierungsversammlung die Liste komplett.
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Die CSU-Liste für die im März anstehenden Kommunalwahlen in Illertissen steht.
    Die CSU-Liste für die im März anstehenden Kommunalwahlen in Illertissen steht. Foto: Regina Langhans

    Im Teilort Au ist der Ortsverband der Illertisser CSU am Freitagabend unter Leitung des Vorsitzenden Bastian Fiederling zusammengekommen, um für die Kommunalwahlen am Sonntag, 8. März 2026, die Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren. Ex-Landrat Thorsten Freudenberger, inzwischen für die CSU im Bayerischen Landtag, freute sich, bekannte Gesichter zu treffen und war dabei, als 28 Wahlberechtigte über die Vorschlagsliste mit 24 Namen befanden. Nun steht fest, wer sich weiterhin und wer sich neu um die Stadtpolitik bemühen will.

