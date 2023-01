Senden

"Mir kommen schon wieder die Tränen": Wo sind Schneeflöcken und Schnuffi?

Plus Von zwei Kaninchen aus Senden fehlt jede Spur. Besitzerin Olivia Pirrello glaubt, dass sie gestohlen worden seien. Vor allem ihr beiden Kinder leiden unter dem Verlust.

Von Maximilian Sonntag

Olivia Pirrello klingt verzweifelt: "Mir kommen schon wieder Tränen. Wie kann man so sein?" Sie hat derzeit keinen Anhaltspunkt, wo sich die zwei Kaninchen ihrer beiden Kinder befinden. Seit Dienstagmorgen fehlt von Schneeflöcken und Schnuffi jede Spur. Die Kleintiere, beide vier Jahre alt und Geschwisterchen, leben eigentlich im Garten der Pirrellos in der Ruländerstraße in Senden. In einem Punkt ist sich die 42-Jährige aber nahezu sicher: Jemand hat die Tiere gestohlen. Dabei ist der kuriose Fall nicht der einzige im Landkreis Neu-Ulm.

