Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feierten Karin und Wilhelm Mössner in Vöhringen. Der Entschluss des jungen Paares aus Österreich „ins Schwabenland auszuwandern“ fiel weder der in Kärnten geborenen und dort aufgewachsenen Einzelhandelskauffrau Karin noch dem in Bregenz beheimateten Wilhelm Mössner einst schwer. Und beide haben es bis heute nie bereut.

