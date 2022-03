Kirchhaslach

Kindergarten in Kirchhaslach wird erweitert und bekommt mehr Plätze

Da die im Kindergarten Mariä Himmelfahrt zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze bald nicht mehr ausreichen werden, will die Gemeinde östlich des Gebäudes einen Neubau errichten.

Plus Im Greuth werden immer mehr Plätze für die Kinderbetreuung benötigt. Kirchhaslach reagiert auf diese Entwicklung und plant einen Neubau.

Von Claudia Bader

Erst im zurückliegenden Herbst wurde das Dach des Kindergartens Mariä Himmelfahrt in Kirchhaslach neu eingedeckt und gedämmt. Jetzt ist das vor rund 50 Jahren errichtete Gebäude am Kirchenweg für die Zukunft bestens gerüstet. Allerdings werden die zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze bald nicht mehr ausreichen. "Aufgrund der stetig steigenden Geburtenzahlen im Greuth wird die Kapazität der bestehenden Einrichtung bereits im kommenden Kindergartenjahr nicht mehr genügen", sagt Bürgermeister Franz Grauer. Dieses nahende Problem will die Gemeinde lösen.

