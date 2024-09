Männer mit Waffe bedroht: Das fand die Polizei bei einer Durchsuchung

Ein Streit mit sechs Beteiligten hat sich am Samstagabend in Kirchhaslach zu einer Schlägerei entwickelt. Dabei verletzte ein 40-Jähriger zwei andere Männer mit Schlägen – und zückte schließlich eine Waffe. Nur seine Ehefrau konnte den 40-Jährigen beschwichtigen und ihn dazu bringen, mit ihr das Gelände zu verlassen. Im Nachgang durchsuchte die Polizei die Wohnung des Verdächtigen – und fand dort eine Spielzeugpistole. An den Ermittlungen gegen den 40-Jährigen ändert das nichts.

Womöglich handle es sich bei der Spielzeugpistole um die Waffe, die der Mann am Samstag auf einem Betriebsgelände in Kirchhaslach gezückt hatte, sagte Polizeisprecher Christian Lindstedt auf Nachfrage unserer Redaktion. Hinweise auf eine scharfe Waffe habe man nicht gefunden. Gegen den 40-Jährigen wird wegen des Anfangsverdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung und der Beleidigung ermittelt.

Auch mit einer nicht scharfen Waffe könne man jemanden bedrohen, erläuterte Lindstedt. Weil der 40-Jährige wohl mit der Spielzeugpistole zugeschlagen hat, wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die liegt vor, wenn der entsprechende Angriff mittels einer Waffe oder einem anderen gefährlichen Werkzeug erfolgt ist.