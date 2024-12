Kindermusical „Sternstunde in Bethlehem“ zu Gast in Vöhringen

Ein Weihnachtsmusical genau zum richtigen Zeitpunkt: Im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen wird einen Tag vor Heiligabend die Weihnachtsgeschichte erzählt. Nur einmal in ganz anders. Der Kinder- und Jugendchor „Kisi Vorarlberg“, eine lokale Zweigstelle der internationalen Bewegung „Kisi – God‘s singing Kids“, führt am Montag, 23. Dezember, um 18 Uhr das Musical „Sternstunde in Bethlehem“ von Birgit Minichmayr auf. Die, die es bereits gesehen haben, sind voll des Lobes über die kreative und fröhliche Weise, mit der die Weihnachtsgeschichte vermittelt wird. Gastgeber ist die Pfarreiengemeinschaft Vöhringen.

Vöhringer Grundschullehrer organisierte den Auftritt von „Kisi Voralberg“

Erst einmal zum Inhalt: Die Sterne am Himmel sind aufgeregt, die Stunde X naht. Große und kleine Engel schweben aus den Himmelshöhen hinab auf die Stadt Bethlehem und schauen auf das Geschehen der Geburt Christ – buchstäblich aus anderer Perspektive.

Der Vöhringer Grundschullehrer Johannes Datzmann hat bereits eine Aufführung von Kisi gesehen: „Die frohen, mitreißenden und inhaltlich gefüllten Lieder und Tänze der Kinder und Jugendlichen begeisterten mich sehr, dass ich mir DVDs bestellte, unter anderem auch ‚Sternstunde in Bethlehem‘. Im Herbst hatte der 34-Jährige dann die Idee, dass es schön wäre, wenn auch Familien in Vöhringen und der Umgebung die Gelegenheit hätten, das Weihnachtsmusical live erleben zu können.

„Herr Datzmann ist bei mir offene Türen eingerannt“, beschreibt Dekan Martin Straub seine Begeisterung für die Idee. „Weihnachten hat das Leben vieler Menschen bewegt, es ist eine weltbewegende Geschichte.“ Es berühre ihn besonders, wenn diese Geschichte von Kindern und Jugendlichen mit leuchtenden Augen erzählt wird. „Das Musical wird ein Erlebnis sein, das ich den Familien als Einstimmung auf die darauffolgenden Weihnachtstage wärmstens empfehlen kann.“

„Sternstunde in Bethlehem“ hat eine andere Machart als andere Aufführungen

60 Kinder wirken bei dem Musical mit. Was das Kisi-Musical von anderen Aufführungen zum Thema abhebt, ist die Machart. Nicht nur klassische Figuren der biblischen Weihnachtsgeschichte werden dargestellt, sondern auch andere Menschen. So wie die Begegnung Marias mit dem Engel, der ihr die Botschaft überbringt, dass sie ein Kind zur Welt bringen wird, den Retter der Menschen. Sterne verkünden singend und tanzend in dem Musical die Botschaft von Weihnachten.

Die Gruppe „Kisi Vorarlberg“ erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Sie bringt Kinder und Jugendliche aus Vorarlberg und darüber hinaus zusammen, um durch Theater, Musik und Gemeinschaft die Botschaft der Freude und des Glaubens zu teilen. Bei der Vöhringer Aufführung ist der Eintritt frei, eine Spende wird erbeten.