Weißenhorn

KKL Küchenstudio zieht Ende 2025 von Weißenhorn nach Dietenheim um

Nach dem Tod seines Geschäftspartners musste Wolfgang Hander mit seiner Frau eine Entscheidung treffen. Fast hätten sie das Geschäft nach Illertissen verlegt.
Von Jens Noll
    KKL Creativ-Küchen an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn ist seit vielen Jahren ein Fachgeschäft für alle, die eine neue Küche brauchen.
    KKL Creativ-Küchen an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn ist seit vielen Jahren ein Fachgeschäft für alle, die eine neue Küche brauchen. Foto: Jens Noll

    Es kommt meistens anders als man denkt. Auch Wolfgang Hander und seine Frau Sonja mussten diese Erfahrung machen. Jahrelang leitete Wolfgang Hander gemeinsam mit Michael Pintleger KKL Creativ-Küchen, das Küchenstudio an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn. Doch der überraschende Tod des Pfaffenhofers im Alter von nur 53 Jahren hat Hander persönlich und beruflich hart getroffen. „Ich hätte eigentlich gedacht, dass er das Küchenstudio irgendwann übernimmt“, sagt der bald 62-Jährige über seinen verstorbenen Kollegen. Gemeinsam mit seiner Frau macht er jetzt weiter, schon bald werden sie sich mit dem Geschäft allerdings aus Weißenhorn verabschieden.

