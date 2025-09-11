KKL Küchenstudio zieht Ende 2025 von Weißenhorn nach Dietenheim um

Es kommt meistens anders als man denkt. Auch Wolfgang Hander und seine Frau Sonja mussten diese Erfahrung machen. Jahrelang leitete Wolfgang Hander gemeinsam mit Michael Pintleger KKL Creativ-Küchen, das Küchenstudio an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn. Doch der überraschende Tod des Pfaffenhofers im Alter von nur 53 Jahren hat Hander persönlich und beruflich hart getroffen. „Ich hätte eigentlich gedacht, dass er das Küchenstudio irgendwann übernimmt“, sagt der bald 62-Jährige über seinen verstorbenen Kollegen. Gemeinsam mit seiner Frau macht er jetzt weiter, schon bald werden sie sich mit dem Geschäft allerdings aus Weißenhorn verabschieden.

