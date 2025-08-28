Icon Menü
Kleines Dromedar kommt in Vöhringen auf die Welt: „Tiere vermehren sich nur, wenn es ihnen gut kennt"

Vöhringen-Thal

Bei Thal kommt ein Dromedar auf die Welt: „Tiere vermehren sich nur, wenn es ihnen gut geht“

Der Circus Barnum, der derzeit im Landkreis Neu-Ulm gastiert, freut sich über Nachwuchs. Das männliche Jungtier kann seine Kinderstube erst einmal genießen.
Von Jens Noll
    • |
    • |
    • |
    Am Montag hat dieses kleine Dromedar bei Vöhringen-Thal das Licht der Welt erblickt und seine ersten Gehversuche unternommen.
    Am Montag hat dieses kleine Dromedar bei Vöhringen-Thal das Licht der Welt erblickt und seine ersten Gehversuche unternommen. Foto: Thomas Kempf

    Erst ein kleiner Wasserbüffel, jetzt ein kleines Dromedar: Im Illertal bei Vöhringen entdeckt dieser Tage ein weiteres Jungtier gut behütet von seiner Mutter die Umgebung. Im Gegensatz zu den Wasserbüffeln in den Wasenlöchern zieht die Dromedarherde aber demnächst weiter. Denn sie gehört dem Circus Barnum, der nach seinem Gastspiel bei Thal seine Zelte als nächstes nahe dem Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld aufschlagen wird.

