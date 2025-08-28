Bei Thal kommt ein Dromedar auf die Welt: „Tiere vermehren sich nur, wenn es ihnen gut geht“

Erst ein kleiner Wasserbüffel, jetzt ein kleines Dromedar: Im Illertal bei Vöhringen entdeckt dieser Tage ein weiteres Jungtier gut behütet von seiner Mutter die Umgebung. Im Gegensatz zu den Wasserbüffeln in den Wasenlöchern zieht die Dromedarherde aber demnächst weiter. Denn sie gehört dem Circus Barnum, der nach seinem Gastspiel bei Thal seine Zelte als nächstes nahe dem Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld aufschlagen wird.
Vöhringen-Thal
