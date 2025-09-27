Icon Menü
Kommentar: Dass der Illertalbahn-Ausbau so aktiv vorangetrieben wird, ist ein gutes Zeichen

Dass der Illertalbahn-Ausbau so aktiv vorangetrieben wird, ist ein gutes Zeichen

In Zeiten, in denen überall das Geld fehlt, machen die Planer der Bahn beim Ausbau der Illertalbahn weiter Dampf. Für die Region ist das eine gute Nachricht.
Annemarie Rencken
Von Annemarie Rencken
    Die Schranken am Sendener Bahnhof sollen in Zukunft durch zwei Unterführungen ersetzt werden: Eine für Autos und eine für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrende.
    Die Schranken am Sendener Bahnhof sollen in Zukunft durch zwei Unterführungen ersetzt werden: Eine für Autos und eine für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrende. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Baustellen kosten Geld, Zeit und auch Nerven: Wenn der Zug für dieselbe Strecke deutlich länger braucht – oder gleich gar nicht fährt – wird das für Pendlerinnen und Pendler schnell zur Belastungsprobe. Dass die Illertalbahn 2032 zwischen Neu-Ulm und Senden wohl mindestens sechs Monate gesperrt ist – wobei die Planer der Deutschen Bahn eher von einem längeren Zeitraum ausgehen – ist deshalb für alle, die die Züge täglich nutzen, erst einmal keine gute Nachricht.

