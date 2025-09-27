Dass der Illertalbahn-Ausbau so aktiv vorangetrieben wird, ist ein gutes Zeichen

Baustellen kosten Geld, Zeit und auch Nerven: Wenn der Zug für dieselbe Strecke deutlich länger braucht – oder gleich gar nicht fährt – wird das für Pendlerinnen und Pendler schnell zur Belastungsprobe. Dass die Illertalbahn 2032 zwischen Neu-Ulm und Senden wohl mindestens sechs Monate gesperrt ist – wobei die Planer der Deutschen Bahn eher von einem längeren Zeitraum ausgehen – ist deshalb für alle, die die Züge täglich nutzen, erst einmal keine gute Nachricht.
