Diskussion in Senden: Eine Turnhalle ist für die Gesellschaft wichtig

Plus Erneut wird über den Bau der Dreifachhalle in Senden diskutiert. Man kann die unzufriedenen Anwohner verstehen, muss aber auch auf die Allgemeinheit achten.

Die Diskussionen um das Schulzentrum in Senden sind neu entbrannt, weil Anwohner vor dem Verwaltungsgericht Augsburg einen Baustopp erlangt haben. Ihr Einwand: Die Abstandsflächen passen nicht. Das beauftragte Unternehmen und die Stadt müssen nun ihre Pläne korrigieren. Die Anwohner sind bereits seit Beginn der Planungen einer neuen Halle gegen den Bau. Das ist menschlich verständlich, denn zur Wahrheit gehört auch: Nicht jeder möchte gerne eine Dreifachturnhalle in direkter Nähe zu seinem Wohnhaus haben. Doch der Neubau an sich darf deswegen nicht infrage gestellt werden, denn man muss auch auf die Bedürfnisse der Allgemeinheit achten.

