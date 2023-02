Senden ächzt unter den kommunalen Pflichtaufgaben

Seit Jahren beklagen die Städte steigende Kosten vor allem in den sozialen Bereichen. Damit bleibt immer weniger Geld für Investitionen.

Kitas und Schulen gehören zu den wichtigsten Einrichtungen einer Kommune. Wie Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf zur Einführung in die Haushaltsberatungen sagte, müsse Senden sich an mancher Stelle einschränken, doch "wir tun das gerne für die Mütter mit Kinderwagen, die uns auf den Straßen begegnen". Die Kommunen im Landkreis nehmen diese Pflichtaufgaben ernst – auch, wenn die Kosten einen großen Einschnitt in den städtischen Geldbeutel bedeuten. Denn klar ist: Genügend Kita-Plätze mitsamt Personal bereitzustellen sowie ausreichend Klassenzimmer, in denen Schüler gerne lernen, sind die (teuren) Voraussetzungen.

Seit vielen Jahren fordern Kommunalpolitiker in Senden mehr Unterstützung vom Freistaat und Bund bei den laufenden Ausgaben ein. Immer wieder hört man Sätze wie: "Was oben beschlossen wurde, sollte unten ankommen." Die Baukosten, die für neue Räume oder Gebäude anfallen, werden großzügig gefördert und sind dabei weniger das Problem. Der Unterhalt aber bleibt an den Städten hängen – und das Defizit wird immer höher.

Auch wenn Bürgermeister die von Freistaat und Bund beschlossenen Maßnahmen wie das Recht auf Kindergartenplatz und Ganztagsbetreuung unterstützen und mittragen, müssen sie im gleichen Zuge befürchten, dass in Zukunft noch weniger Geld für Investitionen in andere, gleichermaßen wichtige Projekte, fehlt. Genauso wie den Kommunen sollten auch Bund und Freistaat die Kinder das höchste Gut sein. Dazu gehört es auch, sich an den jährlich anfallenden Kosten zu beteiligen.