Urteil am Landgericht Ulm: Entziehungskur soll den Bankräuber von Dietenheim aus der Sucht heraus führen

Der große, stattliche Mann mit Vollbart trägt Handschellen und Fußfesseln, als ihn ein Wachtmeister in den großen Saal des Landgerichts UIm führt. Er trägt Jeans und ein weißes T-Shirt, darüber ein blaues Jackett. Seine äußere Erscheinung vermittelt nicht den Eindruck, dass er sein Leben nicht im Griff hat. Doch mutmaßlich war es seine Drogensucht, die den heute 43-Jährigen aus Memmingen dazu brachte, im Jahr 2023 zweimal die Geschäftsstelle der Ulmer Sparkasse in der Königstraße in Dietenheim zu überfallen.

Am Freitag hat das Landgericht den Mann zu einer Gesamt-Freiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten verurteilt. Außerdem muss der Angeklagte einen Drogenentzug machen. Das erbeutete Geld, insgesamt knapp 17.000 Euro, muss er selbstverständlich zurückgeben. Und er trägt die Kosten des Verfahrens. Sein Komplize, der beim ersten Überfall dabei war, stand noch nicht vor Gericht. Zumindest fiel während des Prozesses mehrfach ein Name.

Wie der Vorsitzende Richter Michael Klausner in seiner Urteilsbegründung schilderte, liegt dem Verfahren eine Absprache zwischen den Prozessbeteiligten zugrunde. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen sich während des Prozesses eingeräumt. Schwere räuberische Erpressung in zwei Fällen lautete der Tatvorwurf, denn wie Klausner betonte, habe der Mann beide Male die Bankangestellten bedroht und sich von ihnen das Geld aus dem Kassenraum geben lassen. Dann packte er es in einen Stoffbeutel und flüchtete.

In Dietenheim erregten die beiden Banküberfälle großes Aufsehen

Die beiden Überfälle erregten in Dietenheim großes Aufsehen. Entsprechend sensibilisiert war die Polizei, die jeweils mit einem Großaufgebot angerückt war. Auch im September 2024 fuhren wieder zahlreiche Streifenwagen vor der Bankfiliale vor. Diesmal war es jedoch ein Fehlalarm. Der nun verurteilte Täter saß da bereits seit fast zehn Monaten in Untersuchungshaft.

Gezielt hatte sich der Mann für seine Taten die Abendstunden ausgesucht. Am 20. Juli 2023 betrat er zusammen mit einem Mittäter die Sparkassenfiliale in Dietenheim. Beide waren maskiert, trugen Handschuhe und hatten ein Messer sowie eine Softair-Pistole bei sich. Damit bedrohten sie die Angestellten und zwangen sie, das Bargeld aus dem Geldschrank zu holen und ihnen zu übergeben. Beim ersten Mal nahmen die Täter rund 14.000 Euro mit. Beim zweiten Überfall ging der Angeklagte am 30. November 2023 allein erneut kurz vor Ende der Öffnungszeit in dieselbe Bankfiliale, auch diesmal war er maskiert und mit einer Softair-Pistole bewaffnet. Erneut erzwang er bei den anwesenden Bankangestellten die Herausgabe von Bargeld. Diesmal floh er mit ungefähr 3000 Euro.

Icon vergrößern Der Angeklagte (links im Bild mit seinen beiden Verteidigern) hat vor Gericht die Vorwürfe gegen sich eingeräumt. Foto: Jens Noll Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Angeklagte (links im Bild mit seinen beiden Verteidigern) hat vor Gericht die Vorwürfe gegen sich eingeräumt. Foto: Jens Noll

Wie der Vorsitzende Richter ausführte, hatten die beiden Banküberfälle neben dem finanziellen Schaden für die Sparkasse gravierende Folgen für die betroffenen Angestellten. Diese blieben zwar körperlich unverletzt, drei von ihnen litten Klausner zufolge jedoch fortan unter Albträumen und Angststörungen. Eine der drei Frauen geriet regelmäßig kurz vor Ladenschluss in Panik. Beim zweiten Überfall war sie zum Glück nicht dabei, doch allein die Nachricht darüber führte dazu, dass sie vier Wochen lang arbeitsunfähig war. Alle Betroffenen wurden psychologisch betreut. „Die Geschädigten haben mitbekommen, dass Sie Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen“, sagte Klausner zu dem Angeklagten. Das sei wichtig für die Aufarbeitung der Geschehnisse.

Die Aufnahmen der Überwachungskameras in der Bankfiliale halfen den Ermittlern bei der Aufklärung der Überfälle immens. Der Angeklagte wurde am 5. Dezember 2023 nach einer Schlägerei vor dem Club M1 in der Memminger Bahnhofstraße festgenommen. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft. Damals führte er entsprechend markierte Geldscheine aus dem Banküberfall vom 30. November 2023 bei sich. Auch trug er nach Angaben der Staatsanwaltschaft weitgehend dieselbe Kleidung wie bei der Tat.

Nach dem ersten Banküberfall in Dietenheim kaufte sich der Mann ein Motorrad

Die Kleidungsstücke, die bei der Tat getragene Maske und der schwarze Stoffbeutel wurden in seiner Wohnung und in seinem Keller gefunden. Dem Vorsitzenden Richter zufolge sind das eher schwache Indizien. Das bei ihm gefundene Bargeld aus der Bank belaste ihn viel schwerer. „Je mehr solcher Scheine Sie bei sich haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diese nicht als Wechselgeld bekommen haben“, sagte Klausner. Ein Teil des Geldes vom ersten Banküberfall in Dietenheim hatte der Angeklagte relativ schnell ausgegeben. Obwohl er zum damaligen Zeitpunkt kein festes Einkommen gehabt habe, berichtete Klausner, habe er sich ein Motorrad im Wert von 3000 Euro gekauft.

Der 43-Jährige hat eine lange Liste von einschlägigen Vorstrafen. Sein frühes und vollumfängliches Geständnis im Prozess kommt ihm beim Strafmaß zugute. Die Maskierung bei den beiden Überfällen, die Tatausführung und das Tragen von Handschuhen, um keine Spuren am Tatort zu hinterlassen, sind aus Sicht der Strafkammer deutliche Anzeichen für seine kriminelle Energie. Die nun verkündete Gefängnisstrafe bezieht ein Urteil des Landgerichts Memmingen mit ein. Dieses ist bereits rechtskräftig. Gegen das Urteil des Ulmer Landgerichts kann der Angeklagte noch Revision einlegen.

Schon seit längerer Zeit konsumiert der Mann, der zeitweise wohl auch in Senden gewohnt hat, harte Drogen. Dadurch sei er dauerhaft und schwer beeinträchtigt, sagte der Vorsitzende Richter. Zwei Klinikaufenthalte habe er bereist hinter sich. Doch die Therapien in Zwiefalten und am Bezirkskrankenhaus in Günzburg hätten nicht zu einer längeren Abstinenz von den Rauschmitteln geführt. Klausner hob aber positiv hervor, dass der Mann in Haft eine Suchtberatung wahrgenommen habe und nun bereit sei, zwei traumatische Erlebnisse aufzuarbeiten. Der Vorsitzende Richter hegt deshalb die Hoffnung, dass die dritte Behandlung erfolgreich sein wird. „Was Sie dort an Leistung erbringen, das dient Ihnen, nicht uns“, sagte er zum Angeklagten. Wenn dieser nämlich die angeordnete Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sinnvoll nutzt und die Therapie erfolgreich absolviert, kann das letzte Drittel seiner Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden.