Kreis Neu-Ulm/Günzburg

vor 9 Min.

Immer wieder Feldbrände: Hitzewelle ist für Landwirte brandgefährlich

Im Landkreis Neu-Ulm brannten in den vergangenen Tagen praktisch täglich Felder. Wie hier in Buch waren neben der Feuerwehr auch Landwirte im Einsatz.

Lokal Innerhalb weniger Tage brennen im Landkreis Neu-Ulm mehrere Felder ab. Die Landwirte haben kaum eine Chance, die drohenden Feuer zu verhindern.

Von Rebekka Jakob

Es genügt schon ein winziger Funke, und die komplette Ernte ist vernichtet. Böden und Pflanzen in der Region sind derzeit so ausgetrocknet, dass schon eine Kleinigkeit einen großen Flächenbrand auslösen kann. In den vergangenen Tagen traf es Landwirte im Gemeindegebiet von Buch sowie bei Hegelhofen. Am Mittwoch bekämpften Feuerwehren und Landwirte Flächenbrände bei Nersingen nahe einer Stromtrasse und zwischen Dietenheim und Regglisweiler. Eine Chance, Brände wie diese zu verhindern, gibt es derzeit kaum.

