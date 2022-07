Feuerwehreinsatz wegen Feldbrand bei Nersingen: Stroh geht in Flammen auf

Bei Nersingen läuft aktuell ein Einsatz der Feuerwehr. Auf einem Feld nahe einer Stromtrasse geht Stroh in Flammen auf.

Bei Nersingen brennt aktuell ein Feld. Das bestätigt ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Feuerwehr sei vor Ort im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Der Brand nahe einer Stromtrasse in der Nähe der Fichtenstraße sei gegen 11.20 Uhr über die Integrierte Leitstelle gemeldet worden. Auf dem Feld würde auf einem Bereich von 30 auf 20 Meter Stroh brennen. Bislang habe es wohl verhindert werden können, dass das Feuer auf andere Felder übergreift, so der Sprecher weiter.

Brand bei Nersingen: Die Ursache ist noch unklar

Die Brandursache ist noch unklar. Der Polizeisprecher geht aber davon aus, dass die aktuelle extreme Trockenheit und die Hitze ursächlich gewesen sein dürften. "Wir hatten zuletzt immer wieder solche Flächenbrände", so der Sprecher.

Auch im Kreis Neu-Ulm hatte es jüngst mehrere solche Brände gegeben, so zum Beispiel am Dienstag bei Weißenhorn oder bei Buch. "Regen wäre die Lösung", so der Polizeisprecher. (AZ)