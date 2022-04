Im Konvoi nach Polen: So lief der Hilfstransport der Feuerwehren ab

Plus Mit Feuerwehrleuten aus ganz Bayern bringen Einsatzkräfte aus dem Landkreis Neu-Ulm Ausrüstung für die Ukraine nach Polen. Der Transport lief anders ab als geplant.

Der Hilfstransport der bayerischen Feuerwehren für die Kameraden in der Ukraine hat seine erste große Etappe bewältigt. Wie berichtet, ist aus dem Landkreis Neu-Ulm der in Illerberg stationierte Katastrophenschutz-Transportlastwagen mit den Fahrern Bernhard Thalhofer und Wolfgang Langhans im Konvoi dabei. Sie schildern, wie die Aktion ablief.