Landrat Thorsten Freudenberger möchte in den Landtag

Nach dem Rückzug von Beate Merk aus der Politik hat der Landrat des Landkreises Neu-Ulm Interesse an dem Posten.

Auf den angekündigten Rückzug von Beate Merk aus der Politik folgt im Landkreis Neu-Ulm der nächste Paukenschlag: Landrat Thorsten Freudenberger möchte sich für die CSU um das Landtagsmandat bewerben. Das kündigte der CSU-Kreisvorsitzende in einer Presseerklärung an.

Sein Interesse an der Kandidatur hatte Freudenberger in derselben Kreiskonferenz der CSU bekundet, in der Merk ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt hatte. Freudenberger ist seit 2014 Landrat und sieht in seiner Kandidatur eine neue Möglichkeit, die Interessen der Region in München zu vertreten. "Ich bin nach reiflicher Überlegung offen und bereit, auf Landesebene noch einmal etwas Neues zu machen und dabei meine insgesamt 20-jährige Erfahrung in der Kommunalpolitik einzubringen. Daher strebe ich eine Kandidatur an."

Neu-Ulms Landrat möchte nach München

Der ehemalige Gymnasiallehrer, der seit 2002 kommunalpolitisch tätig ist, sieht sich gerüstet für die Aufgabe. "Ich bin erfahren genug und in München gut vernetzt, um ohne Anlaufzeit starten zu können - und ich fühle mich jung genug, um vor allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Mobilität auf Landesebene mitgestalten zu können."

Neben der Landtagsabgeordneten Beate Merk hatte auch der amtierende Bezirksrat Herbert Pressl (er gehört dem Bezirkstag seit 1994 an) angekündigt, einem Generationswechsel nicht im Wege zu stehen, bei Bedarf sich aber nicht seiner Verantwortung zu entziehen.

Der CSU-Kreisverband plant für Mitte November seine Nominierungsversammlung, bei denen die Kandidatinnen und Kandidaten für die im Herbst 2023 anstehenden Landtags- und Bezirkstagswahlen bestimmt werden sollen. Interessenten können sich zuvor intern in einem digitalen Format den Mitgliedern präsentieren. "Wir wählen ganz bewusst ein transparentes Verfahren, um die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten fair und offen zu gestalten. Ich bin überzeugt, dass wir im nächsten Jahr mit einem sehr guten Team antreten werden, das unterschiedliche Bereiche unserer Gesellschaft repräsentiert und bestens geeignet ist, die Interessen des Stimmkreises Neu-Ulm in Bezirk und Land kraftvoll zu vertreten", kündigte Katrin Albsteiger, Neu-Ulms Oberbürgermeisterin und stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende, an.

