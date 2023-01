Sport machen trotz Krankheit? Das rät ein Neu-Ulmer Sportmediziner

Plus Darf man trotz Erkältung oder Grippe Sport treiben und wann ist der beste Zeitpunkt, um wieder einzusteigen? Das rät Sportmediziner Dr. Henrik Spies aus Neu-Ulm.

Wenn die Nase läuft, der Hals kratzt und der Kopf schmerzt, dann ist meist eine Erkältung im Anmarsch. Das beutetet nicht zwingend, dass vollständig auf Sport verzichtet werden muss. Grundsätzlich sollte man aber auf bestimmte Warnsignale des Körpers hören und mehrere Dinge beachten, rät Sportmediziner Dr. Henrik Spies aus Neu-Ulm. Er gibt einen Überblick.