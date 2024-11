Suche nach Atommüll-Endlager: Die ersten Ergebnisse für den Kreis Neu-Ulm sind da

Wo wird Atommüll künftig gelagert? Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) sucht im Auftrag des Bundes nach dem Endlager für hochradioaktive Abfälle. Am Montag, 4. November, veröffentlichte die BGE Arbeitsstände aus dem aktuellen Arbeitsschritt. Der Kreis Neu-Ulm liegt in einem der 13 Teilgebiete, für die es neue Informationen gibt. Doch noch nicht die gesamte Landkreisfläche ist untersucht worden. In den Bereichen, für die es neue Erkenntnisse gibt, hebt sich ein Ort etwas ab.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Neu - Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis