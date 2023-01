Prozess in Neu-Ulm

17:17 Uhr

Vater gesteht sexuellen Missbrauch an zehnjähriger Tochter

Am Neu-Ulmer Amtsgericht wurde gegen einen 36-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs verhandelt.

Plus Ein Vater drängt seine Tochter mehrfach zu sexuellen Handlungen. Fünf Jahre danach vertraut diese sich ihrer Mutter an. Jetzt kam es zum Prozess in Neu-Ulm.

Von Maximilian Sonntag

Die von Oberstaatsanwalt Markus Schroth verlesenen Anschuldigungen gegen einen 36-Jährigen, der früher im Landkreis Neu-Ulm gewohnt hat, klingen übel. Der Mann soll im Zeitraum zwischen Juni 2016 und Ende 2017 seine damals zehn Jahre alte Tochter mehrfach dazu gedrängt haben, Masturbationshandlungen an ihm vorzunehmen. Daher musste er sich nun wegen sieben Fällen des sexuellen Missbrauchs vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm verantworten.

