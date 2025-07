Lehrerin aus Leidenschaft: Barbara Rothermel geht in den Ruhestand

Als die kleine Barbara sechs Jahre alt war und die erste Klasse besuchte, war sie von ihrer Lehrerin so begeistert, dass ihr Berufswunsch bereits feststand: „Ich will Lehrerin werden“. Es blieb nicht nur bei der kindlichen Absichtserklärung, Barbara Rothermel hielt an ihrem Berufsziel fest. „Ich wollte etwas mit Kindern machen“, sagt sie heute. Sie besuchte das musische Gymnasium in Wettenhausen und kam nach dem Studium als Lehrerin in Augsburg über Stationen als Lehrerin in der Region und Konrektorin an der Grund- und Mittelschule Buch 2011 nach Vöhringen und übernahm als Rektorin die Uli-Wieland-Grundschule.

