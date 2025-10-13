Überraschungen hinter 24 Türchen: Lions-Adventskalender wird wieder verkauft

Das Illertisser Hospiz hat mit den Arbeiten für die Erweiterung begonnen, der Tafelladen braucht ein neues Kühlfahrzeug, Schulen und Vereine hoffen auf Unterstützung und Bedürftige profitieren von der stillen Familienhilfe: Solche Zwecke stärkt das Hilfswerk des Lions-Clubs mit Spenden, ein wesentlicher Teil des Geldes kommt aus dem Verkauf des Lions-Adventskalenders. Ab Dienstag ist er wieder in 61 Verkaufsstellen in Illertissen, Senden, Vöhringen, Weißenhorn und Babenhausen verfügbar.

9500 Exemplare werden in diesem Jahr verkauft, noch einmal 500 mehr als zuvor. Grund ist eine Großbestellung, ein Unternehmen möchte seine Beschäftigten damit beschenken. 192 Sponsorinnen und Sponsoren steuern 555 Preise im Gesamtwert von mehr als 42.000 Euro bei. „Ihnen gilt unser Dank“, sagt Projektleiter Roland Kober. Für den Lions-Club Illertissen ist der Adventskalender ein Kraftakt – nahezu alle Mitglieder beteiligen sich an der Akquise, am Verteilen der Kalender und an weiteren Aufgaben. Der Erlös bleibt zu 80 Prozent in der Region, mit dem Rest wird Hilfe in Katastrophenfällen geleistet oder es gibt Geld für Brunnenbauprojekte. „Die Vereine und Organisationen sind auf Geld angewiesen“, sagt Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen, Schirmherr der Aktion. „Für sie ist es wichtig und wirklich gut, dass es diese Aktion gibt.“

Liste der Verkaufsstellen für den Lions-Kalender Illertissen online abrufbar

Sechs Euro kostet jeder Kalender, hinter dessen Türen täglich Gewinnzahlen verzeichnet sind. Sie werden auch in der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung veröffentlicht. Die Kalender sind nummeriert – wo die Zahlen übereinstimmen, winkt ein Gewinn. Mit der richtigen Portion Glück gibt es in diesem Jahr eine Bügelstation, einen Goldbarren, ein Auto für ein Wochenende oder zwei Business-Tickets für ein Heimspiel der Basketballer von Ratiopharm Ulm, gesponsert von der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung.

Die Motive stammen in diesem Jahr von zwei Schülerinnen des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen. Leonie Wipfler aus Wain besucht die Q12, sie hat eine Ansicht des Vöhlinschlosses und des Wildgeheges gemalt. Ihr Bild ist auf einem A4-Blatt entstanden. „Ich finde es toll, das jetzt in der Größen zu sehen“, sagt sie. Die Neuntklässlerin Frida de Pompa hat verschiedene Motive aus der Stadt gemalt, darunter den Kirchturm von St. Martin. Der Dietenheimerin gefiel die Gelegenheit, sich künstlerisch einzubringen. „Alle haben unterschiedliche Stärken. Es ist schön, dass es die Möglichkeit gibt, sich so einzubringen“, findet auch Schulleiter Franz Kögel.

Eine Liste der Verkaufsstellen hat der Lions-Club auf seiner Internetseite lions-illertissen.de veröffentlicht.