Mögliche Fusion: Osterberger Gemeinderat zweifelt Ergebnis von Umfrage an

Ein Antrag des CSU-Ortsverbandsvorsitzenden und Gemeinderatsmitglieds Wolfgang Berrens zu einer möglichen Gemeindefusion von Osterberg mit Altenstadt oder Kellmünz war ein Kernthema der jüngsten Osterberger Gemeinderatssitzung. Die Reaktionen hierzu fielen eher zurückhaltend aus. Das Gremium wird eine Fusion im Moment nicht aufgreifen oder fortzuführen. Im August hatte es dazu eine Umfrage des CSU-Ortsverbands gegeben.

Demnach sprachen sich 125 Bürgerinnen und Bürger dafür aus, dass eine Gemeindefusion mit einer der beiden VG-Nachbargemeinden weiterverfolgt und geprüft werden sollte. Dafür, dass Osterberg und Weiler eine selbstständige Kommune bleiben soll, sprachen sich 44 Rückmeldungen aus.

Örtliche CSU fragte: Soll Osterberg mit Altenstadt oder Kellmünz fusionieren?

Wolfgang Berrens betonte, dass dies eine klare Mehrheit sei. Man solle das Thema in diesem Sinne weiterverfolgen. Bürgermeister Martin Werner entgegnete, dass er von der kommunalen Selbstverwaltung überzeugt sei. „Ansonsten wäre ich ja auch gar nicht als Bürgermeister für Osterberg und Weiler angetreten“. Werner betonte, dass es viele Vorteile habe, wenn man im Ort selbstbestimmt agieren könne und die Fäden des Handelns selbst in Händen halte. Probleme würden allein durch eine Fusion keinesfalls gelöst: „Die teure und mittlerweile überdimensionierte Kläranlage gibt es nach einer Gemeindefusion immer noch.“ Eine Fusion beschleunige solche Themen nicht.

Es habe einschneidenden Folgen, wenn die Gemeinde nicht mehr selbstständig sei, sagte Werner weiter. Zur Umfrage des CSU-Ortsverbands sagte der Bürgermeister, dass man andere Wege hätte einschlagen müssen. Mit dem Verteilen von Flyern sei es nicht getan. Man hätte die Bürgerschaft vor einer solchen Umfrage über die Vor- und Nachteile eingehend informieren müssen, meinte er. Martin Werner bedankte sich, dass er vom CSU-Ortsverband noch kurz vor Beginn über die Aktion informiert wurde. Sinnvoller wäre es aus seiner Sicht allerdings gewesen, wenn man das Vorhaben und die Vorgehensweise vorab im Gemeinderat besprochen hätte. Falls es einen mehrheitlichen und demokratischen Willen für eine Gemeindefusion geben sollte, würde man dies selbstverständlich akzeptieren und weiterverfolgen.

Kommunalwahl 2026: Nächster Gemeinderat soll sich mit dem Thema befassen

Der Zweite Bürgermeister Christian Magel fügte an, dass das Ergebnis der Umfrage nicht repräsentativ sei und dass die Flyer nicht gleichmäßig und flächendeckend verteilt worden seien: „Das war keine geheime Wahl und hat sie auch nicht auf neutralem Boden stattgefunden“.

Gemeinderat Henning von Sethe war es wichtig, dass die angedachte Fusion nicht auf einer Entscheidung der CSU-Fraktion beruht, die man ja auch gar nicht gebildet habe. Die Initiative komme allein aus dem CSU-Ortsverband. Wolfgang Berrens bestätigte das, er habe auch nichts anderes behauptet. Berrens fügte an, er finde es bedauerlich, dass man sich jetzt im Gemeinderat auf die Fehlersuche mache und am Ergebnis der Umfrage herummäkele. Seiner Meinung nach sei ein eindeutiger Wille der Bevölkerung da, eine Gemeindefusion weiterzuverfolgen: „Das hätte man als Aufhänger für den Start weiterer Schritte nehmen können“.

Der Bürgermeister erläuterte, dass sich ein solches Verfahren über mehrere Jahre hinziehen würde. Henning von Sethe gab zu bedenken, dass die aktuelle Amtsperiode nur noch zirka ein gutes halbes Jahr läuft. Er betonte, dass es sicher besser wäre, das Thema der Gemeindefusion dem nächsten Ratsgremium zu überlassen. Dieser habe wieder sechs Jahre Zeit, sich damit zu befassen. Der Bürgermeister meinte abschließend, dass es keines Gemeinderatsbeschlusses bedürfe. Falls der Wille zur Untersuchung einer Gemeindefusion vorhanden sei, werde es Mittel und Wege geben, das Thema weiterzuverfolgen.