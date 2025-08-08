Müll im Landkreis Neu-Ulm: Fragen und Antworten

Zurzeit fragt der AWB in einem Schreiben ab, welche Tonnengröße für Müll und Bioabfall gewünscht ist und setzt eine zweiwöchige Frist. Die Briefe sind teilweise aber erst nach Ferienbeginn eingegangen. Was geschieht, wenn man nicht rechtzeitig antwortet? Bleibt man künftig auf seinem Müll sitzen?

Leider war ein früherer Versand nicht möglich. Die Daten aus der Bedarfsabfrage werden aber so schnell wie möglich benötigt. Auch nach Ablauf der Frist sind natürlich noch Rückmeldungen möglich. Wir planen auch, auf die Kunden zuzugehen, deren Rückmeldung wir noch nicht haben. Danach wird es zeitlich sehr eng, damit wir bis zum Jahresbeginn die entsprechenden Rest- oder Biomülltonen beschaffen können. Aber auch für diese Fälle ist eine Lösung für die Müllentsorgung im Einzelfall vorgesehen und umsetzbar.