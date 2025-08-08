Müll im Landkreis Neu-Ulm: Fragen und Antworten

In das Müllthema kommt keine Ruhe rein. Obwohl Kreis und Abfallwirtschaftsbetrieb nach vielen Protesten die geplanten Grundgebühren gesenkt haben, sind etliche Leser nicht zufrieden. Denn viele Haushalte aus den Städten und Gemeinden Illertissen, Weißenhorn, Altenstadt, Kellmünz, Buch, Oberroth, Unterroth, Osterberg, Roggenburg, Pfaffenhofen und Holzheim werden nach der Rückübertragung der Abfallwirtschaft an den Kreis mehr bezahlen als zurzeit. Außerdem stellen sie ganz praktische und sehr grundsätzliche Fragen. Thomas Moritz, Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Neu-Ulm, liefert Antworten.
Leserfragen zu Tonne und Co
Wo findet man die Größe der Tonne, die man bisher hat?
Wenn kein Aufdruck auf der Vorderseite, auf dem Deckel oder im Deckel angebracht ist, dann kann die Größe über den Gebührenbescheid der Gemeinden nachvollzogen werden.
Die Jahresgebühr in der Abfrage ist der Personenzahl im Haushalt gestaffelt. Was geschieht, wenn man sie nicht angibt?
Der AWB erhält die Angabe der Personenanzahl auf einem Grundstück über das Einwohnermeldewesen der Städte, Märkte und Gemeinden.
Was ist der Biotonnenfilterdeckel, den man auf Wunsch hinzubuchen kann?
Ein Biotonnenfilterdeckel ist ein spezieller Deckel für die Biotonne. Er verhindert durch eine Dichtung, dass Faulgase nach außen dringen und Fliegen in Tonne gelangen und Eier ablegen. Die Faulgase in der Tonne werden durch Mikro-Organismen und Enzyme im Bio-Filter in Kohlendioxid und Wasser aufgespalten und geruchsneutral an die Umwelt abgegeben. Weitere Informationen zum Thema Biomüll sind in Vorbereitung.
Zurzeit fragt der AWB in einem Schreiben ab, welche Tonnengröße für Müll und Bioabfall gewünscht ist und setzt eine zweiwöchige Frist. Die Briefe sind teilweise aber erst nach Ferienbeginn eingegangen. Was geschieht, wenn man nicht rechtzeitig antwortet? Bleibt man künftig auf seinem Müll sitzen?
Leider war ein früherer Versand nicht möglich. Die Daten aus der Bedarfsabfrage werden aber so schnell wie möglich benötigt. Auch nach Ablauf der Frist sind natürlich noch Rückmeldungen möglich. Wir planen auch, auf die Kunden zuzugehen, deren Rückmeldung wir noch nicht haben. Danach wird es zeitlich sehr eng, damit wir bis zum Jahresbeginn die entsprechenden Rest- oder Biomülltonen beschaffen können. Aber auch für diese Fälle ist eine Lösung für die Müllentsorgung im Einzelfall vorgesehen und umsetzbar.
Wann werden die alten Tonnen abgeholt, wann die neuen verteilt? Warum geschieht das nicht auf einmal?
Die Verteilung der Abfallbehältnisse beginnt Anfang November und die alten Tonnen werden ab Januar 2026 eingesammelt. Das Eigentum der Abfallbehälter liegt in verschiedenen Händen, mal beim Bürger, mal beim Entsorger, mal bei der Kommune. Je nachdem werden die Tonnen abgeholt. Der AWB ist in Abstimmung mit den Beteiligten, damit der Tausch schnell vonstattengeht. Dazu erhalten die Bürger im Herbst weitere Informationen.
Am meisten stören sich unsere Leser an der Grundgebühr, die sich an der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen orientiert. Sie verstehen nicht, warum eine Familie mit vier Personen mehr für die 120-Liter-Tonne zahlen muss als ein Paar oder ein Single. Warum ist das so?
Die teilweise starken Erhöhungen für Einzelne hängen auch damit zusammen, dass sie in der Vergangenheit mit ihren Gebühren nicht die vollständigen Kosten getragen haben, die für die in Anspruch genommenen Leistungen anfallen. Im künftigen Gebührensystem stehen die Leistungen und die Gebühren stärker im Einklang. Wir sprechen von der „Stärkung des sogenannten Äquivalenzprinzips“. Über die Jahresgebühren werden die übrigen abfallwirtschaftlichen Leistungen und Angebote finanziert, etwa Sammeln und Verwerten von Altpapier und Kartonagen, von Problemabfällen, der Betrieb der Entsorgungszentren und Wertstoffhöfe, der Grüngutstellen und Containerstandplätze bis hin zur Entsorgung von illegal abgelagerten Abfällen.
Wurde in Vorbereitung auf die Rückübertragung auch andere Modelle erwogen – wie das lineare Illertisser Modell nach Tonnengröße?
Ja, es wurden unterschiedliche Alternativen betrachtet und verglichen. Das beschlossene Konzept bietet für den Landkreis unterschiedliche Vorteile in abfallwirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Dessen ungeachtet ist es vorgesehen, das Gebührensystem zu evaluieren und gegebenenfalls fortzuentwickeln – wie im Werkausschuss Ende Juni beschlossen.
Der erste Anlauf der Rückübertragung lief nicht wirklich rund. Eine Frage, die uns oft erreicht: Hätte das beauftrage Beraterbüro AWB und Landkreis nicht vorwarnen müssen, dass die neue Grundgebühr für Aufregung sorgen wird?
Dass wir externe Unterstützung einbinden, ist in der Abfallwirtschaft gängige Praxis. Sowohl in der Konzeptionsphase als auch in der Umsetzungsphase im Rahmen der Gebührenkalkulation waren aber auch ein Lenkungskreis – mit den Kreistagsfraktionen und den beteiligten Städten und Gemeinden – als auch der Werkausschuss des Kreistags als beschließendes Gremium eng eingebunden. Es war zwar bewusst, dass das neue Gebührensystem zu Verschiebungen bei der Gebührenhöhen unterschiedlicher Nutzergruppen führen wird, die Vehemenz der Reaktionen wurde von keiner Seite so vorhergesehen.
Auch die Forderung, die Gebührenkalkulation offenzulegen, stellen unsere Leser. Wer bezahlt die Beraterfirmen?
Die Beraterkosten sind gebührenfähig, sie werden über die Müllgebühren finanziert. Da es sich um einen Vertrag mit Dritten handelt, können wir keine Auskunft zu den Kosten geben. Die Gebührenkalkulation wurde in öffentlicher Sitzung vom Werkausschuss beschlossen. Beim Beschluss der Gebührensatzung wurde sie dem Werkausschuss zur Verfügung gestellt. Eine Zusammenfassung steht auf der Homepage des AWB.
Wo erhalten unser Leser Antworten auf weitere Fragen?
Wir bitten um Verständnis, dass nicht alle möglichen Fragen im Infoschreiben zur Bedarfsabfrage abgebildet werden können. Deshalb weisen wir regelmäßig auf unsere Website hin, damit sich die Bürgerinnen und Bürger noch weiter zu dem Thema informieren können. Zudem können sie sich jederzeit mit ihren Fragen an uns unter den in der Bedarfsabfrage angegebenen Kontaktdaten wenden: E-Mail kundenservice@awb-neu-ulm.de oder Telefonnummer 07309/878-1700.
