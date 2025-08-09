Beim Müll ist weiter der Wurm drin

Irgendwie ist seit Frühjahr der Wurm drin: Als der Abfallwirtschaftsbetrieb unvorbereitete Bürger per Post wissen ließ, wie viel sie künftig für Müll- und Bioabfall bezahlen müssen. Als die Verantwortlichen sich fast trotzig hinter das neue Gebührensystem stellten und wenig Empathie für die Bürgerinnen und Bürger zeigten, die ab 2026 das Doppelte und Dreifache für die Leerung ihrer Tonnen bezahlen sollten und das in Zeiten allgegenwärtig steigender Preise. Dabei war ihnen zuvor vermittelt worden, die Abfallwirtschaft werde eher günstiger, keinesfalls aber teurer, wenn der Kreis den Job der Kommunen übernimmt. Auch Öffentlichkeitsarbeit und Kundenservice liefen nicht rund. Proteste, Petitionen und eine Flut von Leserbriefen später riss der Kreis das Ruder herum, kürzte die Grundgebühr und stellte ein neues System in Aussicht.

Aber der Wurm ist nicht weg. Denn bis heute haben viele Bürgerinnen und Bürger das System und die – in der Tat – komplizierten Argumente dafür nicht verstanden. Trotz reduzierter Grundgebühr zahlen die Menschen in einigen der elf betroffenen Städten und Gemeinden ab 2026 deutlich mehr als heute. Und dann verschickt der AWB die Abfrage für die gewünschten Tonnen auch noch in der Ferienzeit und setzt eine Frist von zwei Wochen für die Antwort. Dafür gibt es zwingende Gründe, ja, aber glücklich gelaufen ist das nicht.

Über all dem schwebt weiteres Ungemach. Denn in zwei Jahren muss der AWB die Gebühren aller Voraussicht nach drastisch anheben. Dann nämlich, wenn die Rücklagen verbraucht sind, die jetzt verrechnet werden.

Zur Wahrheit in Mülldebatte gehört auch, dass die Rückgabe der Müllentsorgung an den Kreis für kleine Kommunen alternativlos ist. Der Kreis Neu-Ulm ist der vorletzte in Bayern, in dem die Gemeinden beim Müll ihr eigenes Süppchen kochen. In Illertissen und Weißenhorn mag das aktuell sehr günstig sein. Der Blick über die Kreis- und Stadtgrenzen zeigt aber, dass die Kalkulation des AWB keinesfalls überdurchschnittlich teuer ist.

Die Verantwortlichen und die Bürger selbst stehen in der Verantwortung

Die Verantwortlichen tun gut daran, vorbildlich zu wirtschaften. Sie müssen aus den Wertstoffen und aus der vom Müllkraftwerk in Weißenhorn gewonnenen Energie hohe Erträge erzielen. Damit der befürchtete Kostenschock 2028 ausbleibt. Genauso aber tun die Bürgerinnen und Bürger gut daran, ihre Abfälle exzessiv zu trennen. Dass die Tonne zweimal im Monat an der Straße stehen muss, ist kein Naturgesetz. Hier lässt sich viel Geld sparen.