Muss der Hochbehälter in Illerberg aufgegeben werden?

An den beiden Hochbehältern der Vöhringer Trinkwasserversorgung stehen in den kommenden Jahren umfängliche Sanierungsarbeiten an. Der Behälter in Illerberg, der für die Versorgung der hoch gelegenen Teile des Ortsteils zuständig ist, könnte sogar ganz aufgegeben werden. So sieht es die Variante zwei einer fachlichen Untersuchung vor, die jüngst dem Stadtrat vorgestellt wurde.

Der Hochbehälter in Vöhringen weist dem Gutachten zufolge zwar einige Mängel auf, ist aber sanierungsfähig. Erneuert werden müsse die Innenbeschichtung der Wasserkammern sowie die hydraulische und elektrische Installation, empfiehlt das eingeschaltete Fachbüro. Anders die Lage beim Illerberger Bauwerk, das in größeren Teilen aufs Baujahr 1910 zurückgeht und dessen Kapazität an ihre Grenzen gelangt ist.

Der Hochbehälter in Illerberg wurde größtenteils im Jahr 1910 gebaut

Hier steht der Abbruch im Raum bei gleichzeitigem Bau einer Druckerhöhungsanlage an einem anderen Standort. Mit grob geschätzten Baukosten von knapp 600.000 Euro wäre diese Variante die günstigere. Mit rund 2,2 Millionen Euro würde der Neubau eines Hochbehälters zu Buche schlagen. Als Standort käme die Feuerwehr in Frage.

Eine Entscheidung musste der Stadtrat noch nicht treffen. Beschlossen wurde, die notwendigen Mittel in die Haushalte der nächsten Jahre einzuplanen. Dauerhaft belastet wird der städtische Etat durch die Maßnahmen nicht. Denn die Kosten werden über die Jahre auf die Gebührenzahler umgelegt.