In Vöhringen klettern die Wassergebühren nach oben

In ihrer Begründung führt die Stadt die hohen Investitionen in die Wasserversorgung an. Was auf die Vöhringer zukommt.

Wie andernorts dreht auch Vöhringen an der Gebührenschraube beim Wasser. Aktuell beträgt die Verbrauchsgebühr 1,43 Euro pro Kubikmeter, ab kommendem Jahr werden den Haushalten dafür 2,16 Euro berechnet, wie vom Stadttrat beschlossen. Grund- und Abwassergebühren bleiben unverändert. Die neuen Preise gelten bis 2027. Als Begründung für die Steigerung führt die Stadt neben den kontinuierlich anziehenden Betriebs- und Unterhaltskosten und der Aufstockung des Personals im Wasserwerk die zurückliegenden Investitionen an. Aufgelistet werden der neue Hochbehälter in Thal, die Notverbundleitung nach Senden, die zweite Versorgungsleitung nach Illerberg und Thal sowie der Ringschluss mit der Bahnquerung zwischen Sonnenstraße und Adalbert-Stifter-Straße. Die Kommunen sind angehalten, in der Wasserversorgung kostendeckend zu arbeiten.

