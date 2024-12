Narren vs. Neuwahl: Auch im Kreis Neu-Ulm kollidieren Termine

Vor dem Faschingsumzug noch schnell ins Wahllokal oder gleich kostümiert zur Stimmabgabe? Diese Frage werden sich am 23. Februar 2025 wohl all diejenigen Menschen stellen müssen, die bei einem Brauchtumsumzug mitlaufen oder zuschauen wollen. Der Termin mitten in der Faschingszeit ist nämlich reserviert für eine mögliche Neuwahl des Bundestags. Und das führt mancherorts zu einer Terminkollision. In Kötz im Landkreis Günzburg wurde der Fastnachtsumzugs deshalb bereits abgesagt. Auch im Landkreis Neu-Ulm ist eine Veranstaltung betroffen. Die Gemeinde steht nun vor einer organisatorischen Herausforderung.

Sophia Krotter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Faschingsumzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Neu - Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis