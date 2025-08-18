Nautilla in Illertissen: Sommerputz mit bösen Überraschungen

Entlang der Umkleiden liegt eine Reihe Staubmäuse. Ein Mann steht auf den Schließschränken und kehrt mit einem Microfaser-Feudel die Decke ab. „Nicht ausgehfein“ und in weißen Gummistiefel eilt Yvonne Riedel durch die Gänge. Die staatlich geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe holt mit einem großen Abzieher das Wasser von den Fliesen. Max Rohmer und Leonie Döring machen mit. Alle 50 Mitarbeiter des Nautilla sind in den vier Augustwochen gefordert, in denen das Familienbad wie jedes Jahr geschlossen bleibt. Die Liste der Arbeiten ist lang und fast täglich kommen neue hinzu. Überraschend und oft zum Haareraufen, wie Nautilla-Chefin Riedel erzählt.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Familienbad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis