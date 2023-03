Hat ein Neu-Ulmer Paar einen Mann in der Schweiz entführt?

Plus Ein Mann und eine Frau aus Neu-Ulm sollen auf rüde Art und Weise Geld eingetrieben haben und müssen sich nun wegen erpresserischen Menschenraubs vor dem Landgericht verantworten.

Der Fall, der demnächst vor dem Memminger Landgericht verhandelt wird, liest sich wie ein Fernsehkrimi. Ein Mann und eine Frau, die in Neu-Ulm wohnen, sollen für die Entführung eines Mannes verantwortlich sein. Das Motiv laut Anklageschrift, die unserer Redaktion vorliegt: Der Mann habe dem 23-jährigen Angeklagten circa 25.000 Euro geschuldet - und der Neu-Ulmer und seine Verlobte hatten Geldprobleme. Darum habe sich das Paar dazu entschieden, bei dem Bekannten, der in der Schweiz wohnt, Geld einzutreiben.