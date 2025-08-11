Icon Menü
Neubau Kindergarten St. Michael in Kadeltshofen: Pläne unter neuen Vorzeichen

Pfaffenhofen an der Roth

Kindergarten in Kadeltshofen wird neu gebaut: Pläne unter neuen Vorzeichen

Im Pfaffenhofer Marktrat wird die überarbeitete Planung für den Neubau des Kindergartens St. Michael in Kadeltshofen vorgestellt. Es gibt einige Änderungen.
Von Manuela Rapp
    Aktuell befindet sich der Kadeltshofer Kindergarten St. Michael noch im Obergeschoss der Alten Schule.
    Aktuell befindet sich der Kadeltshofer Kindergarten St. Michael noch im Obergeschoss der Alten Schule. Foto: Manuela Rapp

    Das Resümee des Pfaffenhofer Bürgermeisters fällt positiv aus: „Das ist ein Kindergarten, wie er gebraucht wird“, hat Sebastian Sparwasser (parteilos) die überarbeitete Planung für den Neubau des Kindergartens St. Michael in Kadeltshofen kommentiert. „Wir haben ein Stück weit auf den personellen Umbruch reagiert“, sagte der Ortschef bei der Vorstellung des Entwurfs im Marktgemeinderat.

