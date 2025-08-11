Kindergarten in Kadeltshofen wird neu gebaut: Pläne unter neuen Vorzeichen

Das Resümee des Pfaffenhofer Bürgermeisters fällt positiv aus: „Das ist ein Kindergarten, wie er gebraucht wird“, hat Sebastian Sparwasser (parteilos) die überarbeitete Planung für den Neubau des Kindergartens St. Michael in Kadeltshofen kommentiert. „Wir haben ein Stück weit auf den personellen Umbruch reagiert“, sagte der Ortschef bei der Vorstellung des Entwurfs im Marktgemeinderat.
Pfaffenhofen an der Roth
