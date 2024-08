Wullenstetten bekommt zwei neue Strommasten

In Wullenstetten sollen bald zwei neue Strommasten entstehen: Der Sendener Stadtteil ist Teil eines Projekts, das das Ziel hat, das Stromnetz in Süddeutschland zu verstärken. Ab dem Stromleitungskreuz in Wullenstetten werden dabei insgesamt 88 Kilometer neue Leitungen gespannt. Nur die ersten 1,5 Kilometer davon verlaufen innerhalb Bayerns, danach führt es die Leitungen direkt über die Iller bis zur Umspannanlage Dellmensingen in Erbach. In einem zweiten Teil werden dann noch Leitungen bis in Niederwangen bei Wangen im Allgäu ersetzt.

