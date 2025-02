Neue Mehrfamilienhäuser müssen in Vöhringen eigenen Spielbereich haben

Wie viele Stellplätze pro Wohn- und Gewerbeeinheit? Vöhringen will dies in einer Stellplatzsatzung festlegen. Diese solle, wie Bürgermeister Michael Neher im Bau- und Verkehrsausschuss ankündigte, noch im Laufe dieses Jahres erlassen werden. Ebenfalls solle eine Regelung getroffen werden, was die Einrichtung einer Kinderspielecke beim Neubau von Mehrfamilienhäusern betrifft.

Die Stadt verlangt das, ohne genauere Festlegungen getroffen zu haben. Doch die Ergebnisse sind oft unbefriedigend, wie in der jüngsten Ausschuss-Sitzung einmal mehr angemerkt wurde. SPD-Stadtrat Ludwig Daikeler monierte eher traurig anmutende Alibi-Plätze in „schattigen Ecken“.

Neue Mehrfamilienhäuser in Vöhringen: Ohne Spielplatz geht nicht

Entzündet hatte sich die Debatte an einem Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen, das in der Mozartstraße entstehen soll. Der Bauherr schlug der Stadt den Verzicht auf den Spielplatz vor und verwies dabei auf einen öffentlichen Platz in der Nähe.

Dies rief Werner Zanker (SPD) auf den Plan, der im Falle einer Ausnahmegenehmigung einen finanziellen Ausgleich vom Bauherrn an die Stadt vorschlug. Dass die Stadt andernfalls einen Präzedenzfall schaffen würde, sah Neher schließlich nicht anders. Es fiel der einstimmige Beschluss, dass es ohne Spielplatz nicht geht. Die künftigen Satzungen sollen bis Frühjahr zur Diskussion vorliegen.