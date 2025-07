Nachfolger für Café Milos: Das ist über den neuen Pächter bekannt

Der Lehrstand in der Ulmer Straße in dem ehemaligen „Milos - Café und Bar by Giuseppe“ – ist beendet. Eigentümer Marcus Staib, Bäckermeister aus Ulm, kann den neuen Pächter jetzt offiziell machen.

Ursula Katharina Balken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulmer Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis