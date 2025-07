Das bietet das neue Museum für Gartenkultur in Illertissen

Ob es das kleine Fensterbrett mit Küchenkräutern ist oder der Garten hinter dem Eigenheim – so ziemlich jeder Mensch ist ein Gärtner. Das neue Museum für Gartenkultur in Illertissen zeigt eindrucksvoll, wie eng unser Alltag mit Pflanzen verflochten ist. Es lädt zu einer Entdeckungsreise durch die Geschichte und Zukunft des Gärtnerns ein und hält so manche Überraschung bereit.

