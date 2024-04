Illertissen

vor 17 Min.

Das Museum der Gartenkultur in Illertissen hat die Zukunft im Blick

Plus Mit Matthias Rausch stellt die Stiftung auf der Illertisser Jungviehweide erstmals einen Geschäftsführer ein. Er war zuvor Klimaschutzmanager des Landkreises.

Von Regina Langhans

Nach zehn Jahren Museumsarbeit mit wechselnden Ausstellungen und historischen Museumsgärten geht der Blick bei der Stiftung der Gartenkultur jetzt in Richtung Zukunft. Dazu gehört auch, dass mit Matthias Rausch erstmals ein Geschäftsführer eingestellt wird. Zu seinem neuen Arbeitsplatz in Illertissen sagt der 51-Jährige: "Die Gärten mit ihrem Jahreskreislauf sind für mich Gegenwart, und meine Aufgabe sehe ich darin, das auf der Jungviehweide Geschaffene für die nächste Generation nutzbar zu machen.“ Er will zeigen, dass nach dem Fokus auf Computerarbeit und digitale Welt jetzt wichtig werde, den Blick wieder der Natur zuzuwenden, denn ohne sie gebe es keine humane Gesellschaft.

Für den Weg von Ulm zu seiner Halbtagsstelle in Illertissen nutzt Matthias Rausch öffentliche Verkehrsmittel oder er fährt gleich mit dem Fahrrad. Der vormalige Klimaschutzmanager des Landkreises Neu-Ulm und selbstständige Berater für Nachhaltigkeits- und Organisationsentwicklung trat zum 1. April seine neue Arbeit an und hat schon erste Ideen. Im Museum ist eine Dauerausstellung geplant, die 2025 eröffnet werden soll. Dazu werde es Raum geben für Wechselausstellungen sowie thematisch passende Wandersammlungen von auswärts, etwa um eigene Themen zu ergänzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen