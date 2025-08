Für die bauliche Weiterentwicklung eines Anwesens in der Bergenstetter Straße 7 in Herrenstetten ist endlich eine verträgliche Lösung in Sichtweite. Altenstadts Bürgermeister Wolfgang Höß gab in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung bekannt, dass die Raumkapazitäten der früheren Planung deutlich reduziert worden seien.

Armin Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89281 Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauvoranfrage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis