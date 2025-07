Neuffen Classics 2025: Oldtimerschau findet zum zwölften Mal in Weißenhorn statt

Der Weißenhorner Stadtpark, genauer gesagt die Turnerwiese, wird am Sonntag, 13. Juli, wieder zum Treffpunkt von Menschen, die Autos lieben, insbesondere Old- und Youngtimer. Zum mittlerweile zwölften Mal finden an dem Tag die „Neuffen Classics“ statt, ausgerichtet von der Weißenhorner Bereitschaft des Bayrischen Roten Kreuzes (BRK). „Wir freuen uns auf viele Teilnehmer, die Ihre „Schätzchen“ bei uns präsentieren“, teilt der stellvertretende Bereitschaftsleiter Michael Heinrich mit. Neben PKW und Motorrädern seien auch Oldtimertraktoren zu bestaunen.

Es gibt ein umfangreiches Essensangebot beim Oldtimertreffen in Weißenhorn

Die Turnerwiese wird Heinrich zufolge bestens auf einen großen Ansturm von Zuschauerinnen und Zuschauern gerüstet sein. Es gibt Essen und Getränke, auf der Speisekarte stehen Gemüsenudelpfanne, Steak, Würstchen und Pulled-Pork-Burger. Nachmittags wird Kaffee und Kuchen angeboten. Zur Unterhaltung der kleinen Gäste wird wieder eine Hüpfburg aufgebaut. Außerdem kündigt Heinrich für Kinder „ein besonderes Highlight“ an.

Icon Galerie 27 Bilder Oldtimer und Youngtimer sind bei der Schau der Rot-Kreuz-Bereitschaft in Weißenhorn zu sehen. Auf der Turnerwiese präsentieren die Besitzer ihre automobilen Schätze.

Der Zeitplan sieht folgenden Ablauf vor:

10 - 14 Uhr Sammeln der Oldies, Fahrzeugschau mit Frühshoppen und Mittagessen

14 - 14.45 Uhr Ausfahrt; es verbleiben auch einige Fahrzeuge auf dem Platz.

14 - 17 Uhr Kaffee und Kuchen

15.30 Uhr Prämierung Pokalverleihung

Wer sich und sein Schmuckstück noch für die Veranstaltung anmelden möchte, findet weitere Informationen unter www.b-r-k.de/neuffen-classics/spalte1/11-neuffen-classics/ausschreibung.html im Internet. (AZ)