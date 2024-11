Kolping-Nikoläuse spenden für den guten Zweck – und ziehen wieder los

Das Auftragsbuch füllt sich allmählich, über neue Anfragen freuen sich Nikolaus und Knecht Rupprecht: Die Nikolaus-Tour der Kolpingsfamilie Illertissen steht wieder vor der Tür. Kindergärten und andere Einrichtungen, aber auch Familien können am 5. und 6. Dezember Besuch bekommen – genauer gesagt nicht nur von einem Nikolaus mit seinem Knecht Rupprecht, sondern von acht Teams. Schließlich sollen möglichst viele Kinder in den Genuss der besonderen Überraschung kommen. Die Spenden, die die Kolpingsfamilie auf ihrer Nikolaus-Tour erhält, dienen auch in diesem Jahr wieder dem guten Zweck.

2000 Euro kamen im vergangenen Jahr zusammen, der Erlös kommt jeweils zur Hälfte der Kartei der Not und dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zu Gute. Stefanie Weis vom Kinderhospiz ist dankbar für diese Unterstützung. Die Krankenkassen zahlen die Aufenthalte der Kinder. Um Eltern und Geschwistern zu ermöglichen, die schwer kranken Buben und Mädchen zu begleiten, ist das Kinderhospiz auf Spenden angewiesen. „Dass eine Nikolausaktion das Kinderhospiz St. Nikolaus unterstützt, freut uns besonders“, sagt sie.

Nikolaus-Tour in Illertissen und Vöhringen: Spendenaktion für Kinderhospiz

Karl-Josef Werner, seit bald 50 Jahren als Kolping-Nikolaus unterwegs, hat sich mit Mitstreitern die Einrichtung angesehen und ist begeistert von der Arbeit, die dort geleistet wird. Das Spendengeld komme genau an der richtigen Stelle an, findet er. Auch die Kartei der Not unterstützt die Gruppe gerne: Das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen hilft Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Spenden wie der Erlös der Nikolausaktion seien dafür entscheidend, betont Sebastian Mayr, verantwortlicher Redakteur der Illertisser Zeitung. Er dankte der Kolpingsfamilie für ihr großartiges Engagement.

Die Nikoläuse sind beliebt: „Wir haben uns in den letzten 70 Jahren einen ganz ordentlichen Ruf erarbeitet“, sagt Karl-Josef Werner mit leichter Untertreibung. Die Kolpingsfamilie macht nicht nur Kindern eine Freude, auch die Nikoläuse und ihre Helfer genießen ihre ehrenamtliche Arbeit. Einrichtungen und Haushalte in Illertissen, Vöhringen und Umgebung können sich ab sofort für einen Besuch des Freude bringenden Heiligen anmelden. Möglich ist das bei Franz Eigner (07303/42488), Karl-Josef Werner (07303/43263) oder Ottmar Rädler (07303/41945). (AZ)