Rund um Jedesheims Gemeindehalle soll es schöner werden

Das Umfeld der Gemeindehalle Jedesheim ist in die Jahre gekommen, bei Regen bleibt auf der versiegelten Fläche Wasser stehen. Mit etwas Glück könnten der funktionale Parkplatz sowie die angrenzenden Straßen Ölmühlweg und Am Anger in das europäische Förderprogramm ELER kommen. Bei Maßnahmen für mehr Aufenthaltsqualität stünden dann bis zu 60 Prozent Zuschuss in Aussicht, sagt Illertissens Stadtplaner Florian Schilling. Zwei Dutzend Interessierte sowie Mitarbeiter des Büros Lars Consult in Memmingen trafen sich Freitagnachmittag an der Halle, um Vorschläge zu sammeln.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gemeindehalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis