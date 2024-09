Buch will EU-Förderung für neuen Dorfplatz in Obenhausen

Durch die Ausgestaltung der Freiflächen zwischen Pfarrer-Augart-Straße und Lettenstraße soll die Ortsmitte von Obenhausen optisch aufgewertet werden. Zur Finanzierung der Neugestaltung eines Dorfplatzes will sich die Marktgemeinde für das Förderprogramm der Europäischen Union (ELER) bewerben. Dieses Programm unterstützt Projekte in der Flur, aber auch Freiflächengestaltung, dorfgerechte Wege und kleine Infrastrukturen in Gemeinden.

Hinsichtlich der Bewerbung habe er ein „gutes Gefühl“, sagte Bürgermeister Markus Wöhrle bei der jüngsten Sitzung des Marktrats. Um für dieses Vorhaben die gewünschte EU-Förderung beantragen zu können, sei neben dem bereits erstellten Planungsentwurf auch ein Umsetzungsbeschluss notwendig. Mit diesem bestätigte der Marktrat bei seiner Sitzung einstimmig, dass er bei Zuweisung der Fördermittel gewillt ist, das Projekt durchzuführen. Falls man die Förderung doch nicht erhalten sollte, könnte man die Gestaltung der Obenhauser Dorfmitte in abgespeckter Form verwirklichen. Oder man verschiebe das Vorhaben und bewerbe sich bei der nächsten Förderrunde, sagte der Rathauschef.