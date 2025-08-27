Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Nördliche Ortsdurchfahrt Fellheim wird saniert: Wichtige Verkehrsachse blockiert

Fellheim

Wichtige Verkehrsachse blockiert: Nördliche Ortsdurchfahrt Fellheim wird derzeit saniert

In Fellheim hat der erste Bauabschnitt des Ausbaus und der Neugestaltung der Ulmer Straße begonnen. Die Umleitung führt über Kellmünz, Dettingen und Kirchdorf.
Von Armin Schmid
    • |
    • |
    • |
    Die Sanierung und Neugestaltung der Fellheimer Ortsdurchfahrt im Bereich der Ulmer Straße hat begonnen. Weil die vielbefahrene Verkehrsachse voll gesperrt ist, sind großräumige Umleitungsstrecken eingerichtet worden.
    Die Sanierung und Neugestaltung der Fellheimer Ortsdurchfahrt im Bereich der Ulmer Straße hat begonnen. Weil die vielbefahrene Verkehrsachse voll gesperrt ist, sind großräumige Umleitungsstrecken eingerichtet worden. Foto: Armin Schmid

    Mit dem Ausbau und der Neugestaltung der nördlichen Ortsdurchfahrt im Bereich der Ulmer Straße (Staatsstraße 2031) in Fellheim ist eine wichtige Verkehrsachse ab sofort und für längere Zeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eigentlich war der Beginn der Bauarbeiten um knapp ein halbes Jahr auf den Juli verschoben worden. „Die Ulmer Straße noch vor den Bauferien zu sperren hätte keinen Sinn gemacht, weil dann anschließend während der Ferienzeit nichts passiert wäre“, sagte der Bürgermeister Reinhard Schaupp. Und er betonte, dass es ausschließlich darum gehe, die Belastung für Anlieger und Verkehrsteilnehmer niedrig zu halten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden