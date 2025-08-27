Wichtige Verkehrsachse blockiert: Nördliche Ortsdurchfahrt Fellheim wird derzeit saniert

Mit dem Ausbau und der Neugestaltung der nördlichen Ortsdurchfahrt im Bereich der Ulmer Straße (Staatsstraße 2031) in Fellheim ist eine wichtige Verkehrsachse ab sofort und für längere Zeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eigentlich war der Beginn der Bauarbeiten um knapp ein halbes Jahr auf den Juli verschoben worden. „Die Ulmer Straße noch vor den Bauferien zu sperren hätte keinen Sinn gemacht, weil dann anschließend während der Ferienzeit nichts passiert wäre“, sagte der Bürgermeister Reinhard Schaupp. Und er betonte, dass es ausschließlich darum gehe, die Belastung für Anlieger und Verkehrsteilnehmer niedrig zu halten.

