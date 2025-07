Wie geht es im Unterallgäu mit der Unterbringen von Flüchtlingen weiter?

Wie geht es bei der Unterbringung von Geflüchteten im Unterallgäu weiter? Nach einem Runden Tisch in München wird nach Lösungen gesucht. Doch was bedeutet das beispielsweise für die geplanten Unterkünfte in Egg an der Günz und Fellheim? Ursprünglich war vorgesehen, dass ein Einfamilienhaus in Egg an der Günz zum 1. August belegt wird. Ist das weiterhin geplant? Wir haben beim Landratsamt Unterallgäu nachgefragt.

Dort heißt es: „Wir suchen nach Lösungen und prüfen alle Optionen – solange ziehen natürlich keine Flüchtlinge ein.“ Die rechtlichen Rahmenbedingungen seien aufgrund bestehender Vorverträge allerdings komplex.

Für die Planungen in Fellheim sei das Landratsamt ebenso auf der Suche nach einer Lösung. „Eventuell kann der Vertrag aufgelöst werden. Die Konditionen für eine vorzeitige Auflösung werden mit der Regierung von Schwaben abgestimmt“, heißt es vonseiten der Behörde.

Anwohner aus Egg an der Günz bemängeln weiterhin die aus ihrer Sicht fehlende Kommunikation

Derweil bemängeln Anwohner wieder eine aus ihrer Sicht fehlende Kommunikation: „Als unmittelbar Betroffene mussten wir erneut ausschließlich aus der Presse erfahren, was über uns und unsere Gemeinde beschlossen beziehungsweise verhandelt wird. Auf keiner Ebene, weder kommunal noch auf Landkreis- oder Regierungsebene, gab es bisher eine Information an die Bürger.“

Bei einer außerordentlichen Bürgerversammlung hatten sich Anfang Juni unter anderem Landrat Alex Eder (Freie Wähler) und Bürgermeister Wolfgang Walter in Egg an der Günz den Fragen der Teilnehmer gestellt.

Ist noch einmal eine Information für die Bürgerinnen und Bürger – schriftlich oder auch als Ortstermin – vorgesehen? Das Landratsamt antwortet: „Wir werden die Gemeinde Egg informieren, sobald es etwas Neues gibt. Noch gibt es kein Ergebnis.“

Unterallgäuer Landrat Alex Eder mit einem Redebeitrag über den WhatsApp-Kanal des Landkreises

Landrat Alex Eder nutzt am Montagabend den WhatsApp-Kanal des Landkreises für ein Update. In einem vierminütigen Redebeitrag erklärt er, wie es bei der Unterbringung von Geflüchteten im Unterallgäu weitergeht.

Die unterschiedlichen Zahlen über freie Plätze für Flüchtlinge im Unterallgäu bezeichnet Eder als „Missverständnis“: „Dieses kam zustande, weil wir als Landratsamt und die Regierung von Schwaben verschiedene Zählsysteme haben und wir unsere Daten von allen rund 80 Unterkünften im Landkreis mit all ihren teilweise besonderen Einzelheiten erst exakt abgleichen und manche Missverständnisse ausräumen mussten.“

Über das Ergebnis wolle Eder über den Kanal informieren und greift dabei noch einmal Zahlen auf: „Wenn wir unsere großen Notunterkünfte in Mindelheim und Bad Wörishofen leeren wollen – und das müssen wir bis spätestens Ende des Jahres – fehlen uns, Stand heute, rund 150 Plätze.“

Der Landrat betont: „Wir haben also keinen großzügigen Leerstand, wie zwischenzeitlich behauptet, sondern das Gegenteil ist der Fall.“ Er habe sich jetzt allerdings mit der Regierung von Schwaben verständigen können, dass „diese uns entgegenkommt“. Eder zeigt auf: „Wir dürfen einen Teil der Menschen aus den Notunterkünften in von der Regierung betriebenen Unterkünften unterbringen.“

Das nehme bei der hiesigen Ausländerbehörde für den Moment Druck raus. Als staatliches Landratsamt müsse man so nicht nach noch weiteren Unterkünften suchen. „Zurzeit kommen nämlich zum Glück weniger Menschen im Unterallgäu an und wir bekommen aktuell von der Regierung keine neuen Flüchtlinge mehr zugewiesen.“

Mit dieser veränderten Grundlage sowie der Möglichkeit, anderweitig Unterkünfte zu belegen, seien jetzt „Spielräume“ entstanden, „dass wir manche geplante Unterkunft doch noch einmal auf den Prüfstand stellen können“.

„Vor einem halben Jahr war aber noch überhaupt nicht absehbar, dass sich die Situation so entschärfen wird. Es wurden daher noch weiterhin unter Hochdruck Verträge abgeschlossen und – wie sich ja mit der Zahlendiskrepanz zeigt – auch durchaus zurecht.“ Alex Eder , Unterallgäuer Landrat

Dabei gebe es aber noch Unsicherheiten: „Wenn das staatliche Landratsamt für die Regierung Unterkünfte anmietet, dann werden Verträge mit den Eigentümern geschlossen. Danach werden die baurechtlichen Voraussetzungen für eine Belegung mit Flüchtlingen geschaffen, möglicherweise finden Umbauten statt, der Brandschutz wird geregelt.“

Wie Verträge für Flüchtlingsunterkünfte seitens des Landratsamtes Unterallgäu abgeschlossen werden

Zwischen Vertragsschluss und Bezug liege damit auch mal ein halbes Jahr. Eder sagt: „Vor einem halben Jahr war aber noch überhaupt nicht absehbar, dass sich die Situation so entschärfen wird. Es wurden daher noch weiterhin unter Hochdruck Verträge abgeschlossen und – wie sich ja mit der Zahlendiskrepanz zeigt – auch durchaus zurecht.“

Wie geht es bei der Flüchtlingsunterbringung im Landkreis Unterallgäu weiter?

Mit der neuen Situation stelle sich jetzt in mehreren Orten die Frage, ob „wir vertraglich vorbereitete Unterkünfte tatsächlich noch belegen müssen“. Eder verweist dahingehend auf den Runden Tisch, zu dem der CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, eingeladen hatte.

Jeder einzelne Vertrag werde nun überprüft – auf eine vorzeitige Beendigung. „Das wäre unser aller Wunsch“, so Eder, merkt aber gleichzeitig an, dass dennoch entsprechende Plätze jetzt schon benötigt würden und es auch in Zukunft nicht ohne gehen werde.