Alles andere als altmodisch: Der Männergesangverein beweist Elan

Plus Seit 100 Jahren gibt es den Männergesangverein Gemütlich Rennertshofen/Nordholz. Beim Jubiläumskonzert zeigt sich, wie junggeblieben der Chor ist.

Da sage noch einer, Männerchöre seien altmodisch. Bei seinem Jubiläumskonzert zum 100-jährigen Bestehen bewies der Männergesangverein Gemütlich Rennertshofen/Nordholz genau das Gegenteil. Unter akribischer Leitung von Dominik Herkommer bot die Sängerschar einen Auftritt, der mit Schwung und Elan überzeugte. Aber auch die zur Geburtstagsfeier geladenen Gäste wurden mit Applaus überschüttet: Während eine Besetzung des Musikvereins Breitenthal böhmische Klänge beisteuerte, versprühte der St.-Martini-Chor Obenhausen einen mitreißenden jugendlichen Sound.