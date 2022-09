Knappe Entscheidung für Pelletheizung im Obenhauser Vereinsheim

Lokal Weil die Ölheizung im Vereinsheim Obenhausen immer wieder ausfällt, wird sie nun ersetzt. Die Entwicklung eines Wärmenetzes im Ort braucht noch Zeit.

Das Vereinsheim Obenhausen wird mit einer Pellets-Heizungsanlage ausgestattet. Nach ausführlichen und teilweise kontrovers geführten Diskussionen hat sich der Bucher Marktrat in seiner jüngsten Sitzung mit der knappen Mehrheit von 6:5 Stimmen entschieden, die bereits größere Mängel aufweisende Ölheizung durch einen regenerativen Energieträger zu erneuern.