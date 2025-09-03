TalentTreff 2025: Sport trifft berufliche Zukunft

Am Samstag, 13. September 2025, lädt der TSV Obenhausen zum dritten Mal zum TalentTreff ein – einer Veranstaltung, die sportlichen Wettkampf mit beruflicher Orientierung verbindet. Zwischen 11 und 14 Uhr wird das Sportgelände zum Treffpunkt für Jugendliche, Eltern und regionale Unternehmen.

Beim TalentTreff in Obenhausen präsentieren sich Unternehmen

Betriebe und Jugendliche sollen erste Kontakte zu knüpfen können und Einblicke in Berufsfelder ermöglichen. Während auf dem Platz die U16-Teams der Region ihren letzten sportlichen Test vor der neuen Saison bestreiten, können Spieler und Besucher direkt sich über ihre mögliche berufliche Zukunft entdecken.

Mit dabei sind die Unternehmen Alois Müller, Butzbach, Ceratizit, Econtec, Heizbär & Eisbär, Liebherr, Peri, Rattpack, Weh, Weiss und Ziegelwerk Bellenberg. Am Turnier nehmen Titelverteidiger SGM Altenstadt/Balzheim, SV Jedesheim, JFG Hasel-Roth-Günz, JFV Roggenburg, SV Grafertshofen sowie die heimische SGM Rothtal teil. Eingeladen sind nicht nur die Fußballspieler, sondern alle Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe, die vor ihrem Abschluss stehen – egal ob sie sich für eine Lehre, ein duales Studium oder erste Einblicke in die Berufswelt interessieren. (AZ)

