Oberroth/Babenhausen/Osterberg: Gedenkstelle von Unfallopfer mit weißem Sprühnebel besprüht

Illertissen

Gedenkstelle von Unfallopfer mit Sprühnebel verunstaltet

Im Juni 2023 kam ein 20-Jähriger auf der Straße zwischen Oberroth und Babenhausen ums Leben. Hat ein älterer Mann dort Schaden angerichtet?
    • |
    • |
    • |
    • |
    Die Unfallstelle unmittelbar nach dem tödlichen Unglück im Juni 2023.
    Die Unfallstelle unmittelbar nach dem tödlichen Unglück im Juni 2023. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Ein Unbekannter hat die Gedenkstelle für einen damals 20 Jahre alten Mann, der bei einem Unfall ums Leben kam, mit weißem Sprühnebel verunstaltet. Die Polizei berichtet, dass die Gedenkstelle auf Höhe der Unfallstelle mutwillig beschädigt wurde. Im Verdacht ist ein Mann zwischen 60 und 70 Jahren. Das Unfallopfer war im Juni 2023 auf der Staatsstraße 2020 zwischen Oberroth und Babenhausen an der Abzweigung nach Osterberg verunglückt.

    Der mögliche Täter war mit dem Fahrrad unterwegs, trug einen blauen Helm und wurde von einer Zeugin mit einer Sprühflasche in der Hand gesehen. Möglicherweise stehe er im Zusammenhang mit der Tat, meldet die Polizei. Weitere Zeugen werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter der Rufnummer 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)

