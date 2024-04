Landkreis Neu-Ulm

vor 54 Min.

"Der Tod unseres Sohnes – abgehandelt wie ein Strafzettel"

Plus Tobias Högerle stirbt bei einem Unfall bei Osterberg. Seine Eltern hoffen auf einen Prozess gegen die Verursacherin, wollen Nebenkläger sein. Doch dazu kommt es nicht.

Von Michael Kroha

Es ist der Moment, der ihr Leben verändert: Die Polizei steht vor der Tür. Erst denken sie, es geht um falsches Parken. Doch als die Beamten ihnen nahelegen, sich zu setzen, merken sie, es muss etwas Schlimmeres passiert sein. "Was ist mit Tobias?", fragt Walter Högerle nach seinem 20-jährigen Sohn. "Ist er schwer verletzt?" Der Polizist schüttelt nur den Kopf. Tobias starb bei einem Verkehrsunfall. Die Todesnachricht zieht den Eltern den Boden unter den Füßen weg. Monate später kommt es wieder zu so einem Moment: Erst aus unserer Zeitung erfahren Monika und Walter Högerle, dass die Unfallverursacherin nicht vor Gericht kommt. "Ein Schlag ins Gesicht" für die Eltern.

Der tödliche Unfall ereignete sich am 1. Juni 2023. Tobias Högerle war gegen 19 Uhr auf seinem Motorrad von Oberroth in Richtung Babenhausen unterwegs, laut einem Sachverständigen mit circa 103 bis 117 Stundenkilometern. Eine damals 35-Jährige wollte nach links in Richtung Osterberg abbiegen und übersah den 20-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Es kam zur Kollision, Tobias erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Verursacherin habe von sich aus gegenüber der Polizei angegeben, unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden zu haben, berichten die Eltern. Zwar gab es ein Gutachten, bei der späteren Strafbemessung spielten die Medikamente aber keine Rolle. Es sei nicht nachweisbar gewesen, inwiefern sich diese zum Zeitpunkt des Unfalls auf die Fahrtüchtigkeit der Frau auswirkten. Die Eltern haben Zweifel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen