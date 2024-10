Unzählige Menschen kommen zum Viehscheid nach Oberschönegg

Nach tristen Regentagen zeigte sich am Sonntag wieder die Sonne: Pünktlich zum Beginn des Viehscheids tauchten ihre herbstlichen Strahlen die Oberschönegger Dorfmitte in ein goldenes Licht. Sehr zur Freude der unzähligen Besucherinnen und Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, die auf Gehsteigen und Hofeinfahrten auf das besondere Spektakel warteten. Endlich eröffneten Kuhglocken und Blasmusikklänge die mittlerweile vierte Auflage der vom Verein „Drei Schlegel“ organisierten Veranstaltung, die sonst nur in Alpennähe zu sehen ist.

